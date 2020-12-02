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دائماً نقرأ … انتبهوا لعيالكم و بناتكم وش يكتبون و ماهي أفكارهم???? ومع هذا بعض الأهل هداهم الله لا يبلاون إهتمام بذلك يعني (مطنشين) ! إهمالكم لهم يمكن يوصلهم لهذي المرحلة من دعم خونة الوطن وفي الأخير يكون مصيرهم السجن لجرائمهم بحق هذا الوطن⚔️ وهذه عينة لبعض الحسابات التي و قعت بقبضة رجال الأمن و هي متخفية خلف أسماء مستعارة





كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تلقي القبض على عدد من الحسابات الخائنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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