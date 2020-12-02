شكرا لمتابعة خبر عن القصبي: نظام الغرف التجارية الجديد يُمثل خارطة طريق للتطوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إن نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم، خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية.

وأوضح " القصبي ": " نظام الغرف التجارية الجديد اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030 ".

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعتبر خارطة طريق نحو التطوير في المرحلة القادمة.