شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يتوقع وصول درجات الحرارة إلى الصفر على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، حدوث موجة برد تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدة مناطق بداية من منتصف الاسبوع القادم. توقع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، حدوث موجة برد تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدة مناطق بداية من منتصف الاسبوع القادم. وقال الجهني : "موجة باردة متوقعة من منتصف الاسبوع القادم تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على أجزاء من منطقتنا خاصة الشمالية وشمال الوسطى".

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