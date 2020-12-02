السعودية ومصر تؤكدان على أهمية القضية الفلسطينية

أصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بيانا مشترك، أكدتا فيه على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وشددت اللجنة، في بيانها الختامي، عقب الاجتماع الذي عقدته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، على أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفق وكالة "وفا"