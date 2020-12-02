السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل التشوه البصري وتحسن المشهد الحضري بالمحافظة



الطائف 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة, أكثر من 350 هيكلاً تالفاً، وذلك من شوارع وأحياء المحافظة والمنطقة الصناعية.

وتهدف الحملة الميدانية إلى إزالة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وتحرير الشوارع من الهياكل التالفة التي تُركت لفترات طويلة بالمواقف وعلى جنبات الشوارع، لتصبح حاضنة للنفايات والحشرات وتشوه المظهر العام.

وشرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنباً للإزالة، وتستمر جهود رصد وإزالة الهياكل الخربة لتعزيز أعمال معالجة المشوهات البصرية وأعمال النظافة الميدانية.

ووأضحت الأمانة أنها رصدت شكاوى عدة تقدم بها الأهالي من تضررهم من وجود هياكل خربة تستغل المواقف، وتجمع النفايات، مما استدعى المتابعة الميدانية من قبل ممثلي الأمانة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة.

كما أكدت أمانة الطائف أن جميع البلاغات الواردة لغرفة العمليات 940 نُقلت على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف المعالجة، وتعزيزاً لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة في المجالات كافة.

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