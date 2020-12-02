السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و 8257 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,656,444 إصابةً, فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.

// انتهى //

23:57ت م

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مدريد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و 8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,656,444 إصابةً, فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.// انتهى //23:57ت م0248

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