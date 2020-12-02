السعودية اليوم / بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بتقنية عرعر



عرعر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لهذا العام، في عدد من التخصصات وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعد أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.

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23:42ت م

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