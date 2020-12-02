السعودية اليوم / ملتقى "تحدث" بالجوف يواصل أعماله في يومه الثاني



سكاكا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

واصل ملتقى المتحدثين الإعلاميين الأول بمنطقة الجوف #تحدث الذي تقيمه إمارة المنطقة بالتعاون مع أمانة الجوف، أعماله بمشاركة 30 متحدثاً إعلامياً من الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة.

وأشار المتحدث الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إلى أن الملتقى الذي انطلق أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، يستمر لمدة ثلاثة أيام، أنهى البرنامج يومه الثاني بتناول عدد من المحاور التي تهم المتحدث الرسمي كأساليب بناء علاقة متميزة مع مختلف وسائل الإعلام، كما استعراض بعض النماذج الرائعة للمتحدث الرسمي، بالإضافة إلى دور المتحدث الرسمي في الأزمات إعلامياً وطريقة التعاطي معها.

وأوضح أن الملتقى سيختتم أعماله غداً من خلال التطبيقات العملية وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وأعرب الحموان عن شكره لأمانة منطقة الجوف لاستضافتها وتنظيمها لهذا الملتقى الذي يعمل على إكساب المشاركين مزيداً من المهارات الإعلامية وطرق التعامل مع وسائل الإعلام.

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23:12ت م

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