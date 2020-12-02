السعودية | رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توقعان اتفاقية للتعاون التقني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:47 مساءً, 1 ديسمبر 2020 م المناطق - واس وقع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 1 ديسمبر 2020م، اتفاقية للتعاون التقني في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.

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