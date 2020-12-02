كيف ستحصل الدول الفقيرة على نصيبها من لقاح كورونا؟

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال أخصائي الأمراض الجرثومية في لبنان، الدكتور بيار آبي حنا: إن هناك عددًا كبيرًا من الشركات وبعض الدول، وقعوا على عقود تأمين لقاحات كورونا للأشخاص، بغض النظر عن قدرة دول أخرى غير قادرة على دفع ثمن اللقاح أم لا، وذلك بإشراف منظمة الصحة العالمية عبر تحالف “غافي” الدولي الهادف إلى ضمان توزيع عادل للقاحات والأدوات الطبية، حيث سيتم تأمين لقاحات بأسعار مخفضة أو بالمجان، للأشخاص الذين بحاجة للقاح في الدول الفقيرة، مثل كبار السن، ومن هم في الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس.

وأضاف “آبي حنا”، في تصريحات لقناة الغد، أن هذه اللقاحات التي أعلن عن جاهزيتها، قطعت 3 مراحل، ووضحت مدى النتيجة الإيجابية، حيث إن من المهم أن يكون لقاح كورونا آمنًا.

وأشار إلى أن الاعتماد كبير على اللقاحات في السيطرة على هذه الجائحة، للوصول إلى مناعة القطيع، لأن إصابات الأشخاص لا تصل إلى مناعة القطيع، إلا عندما تكون هناك مناعة ما بين 50 إلى 70% من الأشخاص، للسيطرة على هذا الوباء العالمي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أبدت قلقها حيال بطء المحادثات الهادفة إلى تزويد الدول الأكثر فقرًا لقاحًا مضادًا لوباء كوفد-19.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولًا أخرى غنية وقعت اتفاقات مع مختبرات صيدلانية بهدف ضمان حصولها على اللقاحات.

