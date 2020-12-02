الكويت تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

تستعد الكويت لإعادة نحو 80 ألفًا من العمالة المنزلية، بدءًا من الاثنين المقبل، بعد أن تقطعت السبل بمعظمهم في عدد من الدول التي تم إغلاق رحلات الطيران معها بسبب جائحة كورونا.

ورغم أن الكويت بدأت في أول أغسطس الماضي مرحلتها الأولى لإعادة الطيران التجاري، بعد توقفه منذ مارس آذار الماضي، إلا أن رحلات الطيران لا تزال متوقفة فعليًّا مع 34 دولة من الدول التي تعتبرها الكويت ذات مخاطر عالية لفيروس كورونا.

وخلال الشهور الماضية أجبر إيقاف رحلات الطيران كثيرًا من العمال المتواجدين في هذه الدول على القدوم إلى الكويت عبر دولة ثالثة يقضي فيها المسافر 14 يومًا على الأقل قبل أن يُسمح له بدخول الكويت، وهو ما كبد هذه العمالة والأسر التي تعمل لديها تكاليف باهظة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد محمد العتيبي، في مؤتمر صحافي يوم أمس الثلاثاء: إن نجاح خطة إعادة العمالة المنزلية من الخارج سيكون بمثابة “مرحلة أولية تنقلنا إلى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبتعاون القطاع الخاص”.

وسوف يتم تشغيل رحلات طيران مباشرة للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بين الدول التي تتواجد فيها العمالة المنزلية والكويت خصيصًا لهذه المهمة، على أن تشمل الهند والفلبين في المرحلة الأولى ثم تليها باقي الدول.

