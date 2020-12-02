بادروا بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد قبل بدء تطبيق المخالفات

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمبادرة بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد قبل بدء تطبيق المخالفات والغرامات في 1/ 1/ 2021.

وقالت الشؤون البلدية والقروية في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط: هنا.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد وتعد متطلبًا رئيسًا للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية.

وأوضحت الوزارة أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.

وبينت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصه مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.

كما أطلقت الوزارة ما يسمى بالمسار السريع لرخص السكن الجماعي للأفراد الهادف إلى تحسين الخدمة المقدمة وتسريع وتيرة إصدار رخص السكن الجماعي للأفراد وسعيًا من الوزارة لتعظيم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تم إشراك المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص في فحص السكن الجماعي للأفراد لتأهيلهم للعمل كجهات معتمدة من الوزارة لفحص طلبات الترخيص.

وستعمل المكاتب الهندسية المعتمدة على طلبات رخص السكن الجماعي للأفراد بالمسار السريع، ممكنةً المستفيد من اختيار هذه الخدمة بدلًا من إجراءات الفحص العادي عن طريق البلدية المعنية، ويتم ذلك بعد رفع جميع المعلومات اللازمة على منصة بلدي، ومن ثم يتم تحويل الطلب إلى المكتب الهندسي وبدوره سيعين أحد الفاحصين المؤهلين للقيام بعملية فحص السكن ومطابقته للاشتراطات ورفع نتائج عملية الفحص على منصة بلدي ومشاركتها مع المستفيد بشكل أسرع.

