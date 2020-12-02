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أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لذلك العام في عدد من التخصصات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 12:17 AM
للفصل التدريبي الثاني.. وفي عدد من التخصصاتبدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر"
أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لذلك العام في عدد من التخصصات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.
، بدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر" ،
المصدر : الخليج 365
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