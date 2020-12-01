«أمن الدولة» و«الذكاء الاصطناعي» توقعان اتفاقية للتعاون التقني

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وقع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون التقني في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.

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