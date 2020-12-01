«يسّر»: نسعى لبيئة تعليمية خالية من الكُتب الورقية

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وقال آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حفل تدشين جامعة تبوك أمس لعدد من مشاريعها التقنية للعام الجاري 2020 تحت رعاية رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي: "بفضل الله تعالى لم نعد متلقين للمعرفة، بل أصبحنا منتجين للتقنية والمعرفة في كافة المجالات، وما حدث في جائحة كورونا كمثال ما هو إلا دليل قاطع على جودة المخرجات لدينا بدعم لامحدود من قيادة حكيمة ووطن طموح".
وأضاف: أن برنامج "يسّر" يركز على تقديم الدعم للجهات والبرامج الحكومية لتمكينها عبر العديد من المبادرات والمنتجات مثل الخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة للبنية التحتية للتحول الرقمي وغيرها، بما يسهم في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وقد ساهمت هذه المبادرات في إحداث ثورة في نظام تطوير الخدمات وتقديمها في القطاع العام بالمملكة، مشيراً إلى أن البرنامج قد عمل على تمكين الجهات الحكومية في تبسيط وتحسين عملياتها وتعزيز جودة خدماتها، بما يتيح لها تحقيق نتائج تلبي تطلعات المستفيدين، و تسهيل مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بما يعزز تواصلها، ويزيد من فعالية وكفاءة عمليات صنع القرار.
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