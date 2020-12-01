شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: تصنيف سلوفينيا ولاتفيا لـ«حزب الله» منظمة إرهابية يعزز جهود مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لـ«حزب الله» منظمة إرهابية. ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.



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