شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم" :إطلاق نظام الرخصة المهنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت «هيئة تقويم التعليم والتدريب» اليوم (الثلاثاء)، نظام ‫«الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية». ‪‏وسيبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين اختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم اعتبارا من الأحد القادم، حسب المواعيد المعلنة سابقا، على أن يبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات الراغبين في دخول الاختبار يوم 15 ديسمبر الحالي، والاختبار التخصصي للفترة الأولى من 23 يناير ٢٠٢١، ويستمر حتى نهاية الشهر، بعد ذلك يبدأ الاختبار العام للفترة الثانية من 20 مارس ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، وستعلن النتائج وإصدار الرخص 30 مايو 2021.



كانت هذه تفاصيل خبر "تقويم التعليم" :إطلاق نظام الرخصة المهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.