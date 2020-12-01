، الخارجية الفرنسية: هجمات الحوثي على السعودية إيرانية بالوكالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن اتفاق فيينا أساسي كي لا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي

أكدت الخارجية الفرنسية، اليوم، أن هجمات الحوثيين على السعودية تناقض القانون الدولي، وهي هجمات إيرانية بالوكالة.

ونقلت قناة "العربية" عن الناطقة باسم الخارجية الفرنسية قولها إن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد، مضيفة: "نتابع الوضع بين أميركا وإيران بقلق، لأنه يحمل مخاطر على الأمن الإقليمي"، مؤكدة "دعوتنا إلى ضبط النفس لقيت صدى لدى الإيرانيين، فلم يدعُ أحد هناك إلى انتقام فوري".

وأوضحت أن عودة إيران إلى اتفاق فيينا شرط ضروري، كي تُعيد إدارة بايدن النظر به، مؤكدة أن "اتفاق فيينا أساسي كي لا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي".

وأشارت إلى أنه يجب توسيع اتفاق فيينا ليشمل وقف البرامج الصاروخية لإيران.

وفي الشأن التركي، قالت خارجية باريس يجب على تركيا أن تكون جاراً مسؤولاً بالأفعال لا بالأقوال.



وأضافت أن "الإسلام جزء من تاريخنا وهويتنا، ونكِنُّ له احتراماً عميقاً".

