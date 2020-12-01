بالفيديو.." السليمان " يوضح المقصود بـ" الشتاء ربيع المؤمن "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، المقصود بقول " الشتاء ربيع المؤمن ". أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، المقصود بقول " الشتاء ربيع المؤمن ". وأضاف " السليمان " خلال حواره عبر قناة السعودية:" الشتاء يطول ليله فيقوم ويقصر نهاره فيصوم "، مبينا:" المسلم يفرح بمثل هذه المواسم والأيام التي يغتنمها بالصيام وقيام الليل ". وتابع " السليمان:" على المؤمن أن يغتنم الشتاء في الصيام لقصر النهار وقيام الليل لطول الليل "، مضيفا:" من كان عليه قضاء صوم فليغتنم هذه الأيام ".

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