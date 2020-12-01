شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطن أعاد مليون و 100 ألف ريال لأصحابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روي مواطن يدعى عبدالله الشمّري قصة إعادته مليون و100 ألف ريال لأصحابها، قائلا:" بعد بيع المناديب للمنتجات يجتمعون آخر اليوم ويسلموني المبلغ وأخذه منهم وأضعه في ماكينة الإيداع ".
وأضاف " الشمري " خلال مداخلة عبر برنامج " ياهلا:" في آخر الأسبوع تأتي شركة مختصة بنقل الأموال تأخذ هذا المبلغ وتعطيه للبنك بغرض الإيداع "، مبينا:" في إيصال يخرج من ماكينة الصرف الآلي يسجلون بموجبه أنهم قاموا باستلام المبلغ المذكور المودع بالماكينة ".
ولفت:" الخلل الذي حدث أن الماكينة لم تعطي إنذار كالعادة فصار إجمالي المبلغ المودع للأسبوعين الضعف أي مليون و600 ألف ريال "، مردفا:" أخذ الموظف الجديد المبلغ المذكور دون التعليق أنه على حقيبة أو مقتنيات ثمينة أو كاش وعندما ذهب للبنك أخبروه أن المبلغ أقل " .
وتابع:" رجع لي الموظف وقال إنه صار خطأ بالماكينة ووقعنا إيصال آخر وألغينا الإيصال الأول وعندما راجعت الفواتير تبين أن الفرق مليون و100 ألف تقريبا ".
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