شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب من ذوي الاعاقة تعلم اليابانية ذاتيا واستقبل الوفد الياباني في قمة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استطاع الشاب أحمد السليم، وهو من ذوي الاعاقة أن يتعلم اللغة اليابانية ذاتيا واتقنها ، كما استقبل الوفد الياباني في قمة العشرين.

وقال الشاب أنه قام بتسجل فيديو ترحيبي يرحب من خلاله بالوفد الياباني المشترك في قمة العشرين ، مبينا أن السفارة السعودية في طوكيو نشرت الفيديو على نطاق واسع كدعم له.

وأضاف السليم: "علاقتي باليابانية بدأت من "الانيميشن" وأخذت تعلم هذه اللغة على محمل الجد من 2016 وحتى الآن، واعتمدت في دراسة هذه اللغة على المواقع الأجنبية" ٠

وأكد الشاب أنه حاصل على الشهادة الثانوية، ويطمح لدراسة اليابانية بأحد الجامعات لكن واجهته بعض المصاعب كالمسافة.

وناشد الطالب الذي يقطم في المنطقة الشرقية، جامعة الملك سعود بالرياض بتذليل العقبات أمامه ليتكمن من الدراسة بالجامعة و الحصول على شهادة رسمية، مضيفا أن عائق المسافة يمنعه من استكمال دراسته.