شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.." السليمان ": قصر الصلاة للمسافر إلى نزهة برية " جائز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان:" إذا كان المسافر إلى نزهة برية أو سفر لمكان آخر فإنه عليه أن يقصر الصلاة وهذا جائز له "
وأضاف " السليمان " خلال حواره عبر قناة السعودية:" إذا كان المكان الذي يذهبون إليه مسافة سفر فلا حرج عليهم أن يقصروا الصلاة، فيصلوا كل صلاة في وقتها، ولا يجمعون إلا إذا احتاجوا لذلك ".
وتابع " السليمان:" فإذا رأوا أن البرد شديد والماء قليل فلا حرج عليهم أن يجمعوا الصلاة ".
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