" تقويم التعليم " تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت ‏‎هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية. أعلنت ‏‎هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية. وأوضحت أنه سيبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم اعتبارًا من 2020/12/6م. وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم ، أن الإثباتات المطلوبة لدخول اختباري الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من السعوديين، هي: (يكتفى بإثبات واحد) أصل الهوية الوطنية أو أصل رخصة القيادة أو أصل جواز السفر+ صورة من بطاقة العائلة وللمعلمين والمعلمات، ومن غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية وأصل رخصة القيادة السعودية وأصل جواز السفر الشخصي+ صورة من الإقامة الشخصية مع عدم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات، ويجب إحضار أحد الإثباتات السابقة.

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