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شكرا لمتابعة خبر عن الخضيرى لهواة رحلات البر: احذروا الإسراع فوق الرمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الباحث الدكتور فهد الخضيري الأشخاص الذين لديهم هواية الخروج للصحراء من الاسراع فوق الرمال بمركباتهم، بسبب الخفر الكثيرة التي تؤدي إلى وقوع حوادث انقلاب.
وقال الخصيري: "لعشاق الخروج للصحراء ( النكشات والبرّ)احذروا من السير ليلاً الا بحذر،واحذروا الاسراع فوق الرمال.. لوجود حفر كثيرة من شركات بيع الرمل(أو ما يسمى الدركال)" ٠
ودعا الخضيري إلى إبلاغ الجهات المسئولة كالدفاع المدني أو بلدية المحافظة القريبة عند رؤية تلك الخفر ليتم تسويتها أو سياجها.
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