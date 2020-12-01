الأمير فيصل بن فرحان بعد لقاء نظيره المصري: استقبلت أخي وصديقي

أكدا موقف البلدين الثابت لصون الأمن الإقليمي
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في الرياض؛ لتناول العلاقات الثنائية بين البدين.
وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «استقبلت اليوم في الرياض أخي وصديقي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، تناولنا العلاقة الأخوية الراسخة بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي».
وأضاف: «وأكدنا موقف بلدينا الثابت لصون الأمن الإقليمي العربي، ويأتي هذا اللقاء المثمر في إطار أعمال لجنة التشاور السياسي بين البلدين».
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