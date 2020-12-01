وزير الصحة يعلق على الإنفلونزا الموسمية: انخفضت ٩٨% بالسعودية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن تطبيق الاحترازات الصحية أسهم في انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨%.

وقال وزير الصحة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتيجة تطبيق الاحترازات الصحية انخفض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨% في الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».

على جانب آخر أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357623 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 347176 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5907 حالات.

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