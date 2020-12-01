تعليم «بدون كتب ورقية».. برنامج «يسٌر»  يوضح التفاصيل والمزايا

أكد مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسٌر» هشام بن عبدالملك آل الشيخ، أن البرنامج يسعى بالشراكة مع وزارة التعليم إلى تحول رقمي، من خلال بنية تحتية ورقمية محققةً لمفهوم «حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن».

وأضاف، يسعى البرنامج أيضا للاستغناء عن الورق في التعاملات الداخلية والخارجية بين الجهات الحكومية من خلال «مبادرة حكومة بلا ورق»، مستشهداً بنجاح القطاعات والوزارات كافة، في جائحة كورونا وكيفية نجاحها في مجابهة صعوبات الجائحة بخطط التحول للتعاملات الإلكترونية التي عُمل عليها في السنوات الماضية وإستراتيجيات التحول الرقمي التي وضعها برنامج يسّر من بدايات العام 2005.

وقال آل الشيخ عقب حفل تدشين جامعة تبوك لعدد من مشاريعها التقنية للعام الجاري 2020 برعاية رئيسها الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي: «لم نعد متلقين للمعرفة، بل أصبحنا منتجين للتقنية والمعرفة في كافة المجالات، وما حدث في جائحة كورونا كمثال ما هو إلا دليل قاطع على جودة المخرجات لدينا بدعم لامحدود من قيادة حكيمة ووطن طموح».

وأضاف: إن برنامج «يسّر» يركز على تقديم الدعم للجهات والبرامج الحكومية لتمكينها عبر العديد من المبادرات والمنتجات مثل الخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة للبنية التحتية للتحول الرقمي وغيرها، بما يرفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وساهمت هذه المبادرات في إحداث ثورة في نظام تطوير الخدمات وتقديمها في القطاع العام بالمملكة، مشيراً إلى أن البرنامج عمل على تمكين الجهات الحكومية في تبسيط وتحسين عملياتها وتعزيز جودة خدماتها، بما يحقق نتائج تلبي تطلعات المستفيدين، و تسهيل مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بما يعزز تواصلها، ويزيد من فعالية وكفاءة عمليات صنع القرار.

وأشاد آل الشيخ بمنجزات عمادة تقنية المعلومات بجامعة تبوك التي ساهمت في الوصول إلى الرؤية التي تتوافق وتوجهات البرنامج وإستراتيجية الحكومة الرقمية، فمن مليون وثمان مئة ألف طباعة سنوية للأوراق، استطاعت جامعة تبوك الوصول إلى أقل من طباعة 1200 ورقة سنوية، علاوةً على تقليل مدد انتظار المعاملات التي كانت تستغرق بمتوسط عمل خمس ساعات إلى دقائق معدودة.

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