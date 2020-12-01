تسجيل موعد
كانت وزارة الصحة قد اكتشف قبل عامين تقريباً ثغرة في تعامل بعض المراكز الصحية مع تطبيق «موعد» تستخدم لعدم استقبال المرضى وحرمان من يأتي دون موعد من الكشف والرعاية، وأصدر وزير الصحة حينها تعميماً للإدارات الصحية والتجمعات الطبية، لفت خلاله إلى رصد عدم قدرة العديد من المستفيدين من تسجيل موعد لسبب أو لآخر، مشدداً على أن ذلك لا يعني رفض المركز استقبال المريض ومعاينته، بل على المركز تقديم جميع الخدمات له بعد الفرز بحيث تقدم له الخدمة لو كانت حالته عاجلة بشكل فوري، أو أن يتم إعطاؤه موعداً خلال 5 أيام من تاريخ الزيارة.
مرونة الحجز
طلب الوزير من الإدارات التأكيد على منسوبي الرعاية الأولية وقنوات التواصل بأن تطبيق «موعد» يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يهدف إلى مرونة حجز وتعديل المواعيد، ما يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الخدمات الصحية.
خدمة موعد
خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه.
كيفية الحصول على الخدمة
تحميل التطبيق على أجهزة الهاتف الذكية.
استخدام الموقع الإلكتروني.
وقت الاستجابة المتوقع للخدمة
يختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى؛ لكن حجز الموعد يكون فورياً وإلكترونياً.
الخدمة مجانية
كانت هذه تفاصيل خبر كف يد 12 موظفا تلاعبوا بمواعيد الرعاية الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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