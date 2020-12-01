إزالة 13 حوشا مخالفا ببريمان

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية بريمان الفرعية، 13 سورا عبارة عن أحواش مخالفة بحي الأجواد الشعبي على مساحة 16300 متر مربع، واحتوت غرفا عشوائية أقيمت بطرق غير نظامية، ضمن نطاق الفرع شرق المحافظة. وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية، أ.تركي الذروي، أن الفرق الميدانية نفذت جولات يوم أمس، ورصدت خلالها عددا من المخالفات، تمثلت في بناء أسوار من البلك على مساحة 600م٢ بالإضافة لـ «13» موقعا احتوت على غرف عشوائية، بمساحة 15،700م٢ مبيناً أنه جرت إزالة جميع المخالفات.
يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية، وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
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