إغلاق 107 منشآت مخالفة بعسير

أسفرت الجولات الرقابية، التي نفذتها أمانة منطقة عسير، والبلديات التابعة لها على المنشآت التجارية، في المنطقة خلال الفترة من «9 ـ 15 ربيع الآخر الجاري» عن تسجيل 662 مخالفةً متنوعةً.

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق 107 منشآت تجارية وصحية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات النظامية، والتدابير الاحترازية المرتبطة بالأسواق والمراكز التجارية، وصادرت الفرق الرقابية الميدانية 2256 كجم من الأغذية غير الصالحة للأكل، بعد أن نفذ المراقبون جولاتٍ وصلت إلى 2908 جولات، بمشاركة 800 مراقب بلدي.

وتركزت المخالفات المرصودة على المنشآت التجارية والصحية، في تدني مستوى النظافة، ومخالفة الشهادات الصحية، وسوء التخزين والتداول، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كوفيد 19».