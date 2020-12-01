القيادة تهنئ الإمارات باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ببرقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك سلمان: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.