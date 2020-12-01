سيول وتدنٍ للرؤية في عسير والباحة وفك احتجاز 95 قرية بمنطقة مكة

شهدت مناطق عسير والباحة والرياض، أمس، أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وسط تدنٍ شديد في الرؤية بسبب كثافة الضباب، فضلا عن جريان الأودية والسيول المنقولة.

انهيارات صخرية

هطلت أمطار على الباحة وبلجرشي وبني حسن والمخواة، بينما أغلقت عقبة الأبناء احترازيا، لوجود سيول منقولة.

وشهد وسط الباحة وعدد من المحافظات المتاخمة لسلسلة جبال السروات تدنيا شديدا في الرؤية بسبب كثافة الضباب الذي يسيطر عليها، في حين نبهت آليات الدوريات الأمنية والمرور السائقين بأخذ الحيطة.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، المهندس مسفر المالكي، أن الفرع تلقى عددًا من البلاغات عن تجمعات للمياه والأتربة على أسطح بعض الطرق، وتساقط للأحجار، وتمت مباشرتها فورًا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع، بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية، من مشرفين ومراقبين.

وأضاف: «شملت الطرق، التي تتم صيانتها حاليًّا بسبب الأمطار: طريق «الباحة / الحزم / المطار»، الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة على سطحه، وطريق «الباحة / الطائف»، الذي شهد تجمعات مياه وانهيارات بسيطة، وطريق «الباحة / بلجرشي / أبها»، حيث تجمعت بعض المواد على سطحه، وطريق عقبة الملك فهد الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة، وطريق عقبة حزنة الرابط بين محافظتي بلجرشي والمخواة، لوجود انهيارات صخرية في عدة مواقع، وطريق «المخواة / قلوة»، و«المخواة / المظيلف»، و«المخواة / المجاردة»، و«الباحة / المندق»، إلى جانب تجمعات مائية في عدة مواقع، وتم على إثر ذلك إغلاق هذه الطرق احترازيا، لسلامة مستخدميها، وإجراء الصيانة اللازمة لها».

حركة السير

قال «المالكي» إن الأمطار شملت أيضا بعض الطرق الفرعية، ومنها طرق شدا الأعلى وشدا الأسفل ووادي مليل ووادي نيرا وطفالة، وتم توجيه جميع الفرق بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لها، وإزالة كل العوائق، وإصلاح الأضرار التي سببتها الأمطار فيها، بما يضمن سلامة مستخدميها.

وأبان أن جميع الطرق مفتوحة لحركة السير عدا عقبة الأبناء المغلق احترازيا، لوجود سيول منقولة تمر بوادي الخيطان، وجار العمل على إعادة فتح الطريق بعد التأكد من سلامته على مرتاديه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مواجهة التداعيات

تواصلت الأمطار الغزيرة على محافظات منطقة جازان، أمس، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه، وتجمعات بالشوارع والأحياء، وسط استنفار تام للمرور والدفاع المدني والبلديات، لمواجهة التداعيات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة، والابتعاد عن المخاطر المختلفة، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية، أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرا أو بالمركبات، مشيرة إلي أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم المجازفة والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، ومؤكدة أن جميع فروعها تعمل بكامل طاقاتها على مدى الساعة، وتتم متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية، لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وهطلت أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات: البرك وتنومة والنماص وطريب وبلقرن والمجاردة وبارق، ومراكز خاط وثلوث المنظر، سال على إثرها عدد من الأودية.

معدات وآليات

واصلت بلدية محافظة أضم أعمال صيانة الطرق، وفك الاحتجازات عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وبين المتحدث الرسمي لبلدية أضم، يحيى عبدالرحمن المالكي، أن البلدية أعدت خطة مبكرا للطوارئ وللحالة المطرية المتوقعة، وأمنت كل المعدات والآليات، لفتح وصيانة الطرق، وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث تم فك احتجاز أكثر من 95 قرية وصيانة أكثر من 110 مواقع.

طرق تضررت في الباحة

الباحة / الحزم / المطار

الباحة / الطائف

الباحة / بلجرشي / أبها

طريق عقبة الملك فهد

طريق عقبة حزنة

المخواة / قلوة

المخواة / المظيلف

المخواة / المجاردة

الباحة / المندق