السعودية اليوم / الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب كمية من الكوكايين



الرباط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

أحبط الأمن المغربي اليوم بمدينة طنجة، محاولة تهريب 35 كيلو غراماً من شحنات الكوكايين الخام، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية ومتوجهة إلى دول آسيوية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عينات من هذه الشحنة المحجوزة أحيلت إلى مختبر الشرطة العلمية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، وقياس نسبة تركيزها، بينما باشرت عناصر الأمن بحثاً قضائياً للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد امتداداتها الإقليمية والدولية، وكذا ارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للكوكايين.

وأضاف البيان أن هذه العملية، تندرج في سياق علاقات التعاون الفعال بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها الأمريكية، في مختلف المجالات الأمنية.

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22:23ت م

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