السعودية اليوم / بلدية أضم تواصل أعمال إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار



جدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، إلى جانب العمل على نزح تجمعات المياه، وفتح وصيانة الطرق المتأثرة جراء هطول الأمطار، إضافة إلى معالجة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع في المحافظة.

وأكدت البلدية جاهزيتها بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بفتح وصيانة 110 مواقع، في 95 قرية بمراكز الجائزة، وحقال، وربوع العين، والمرقبان.

وبينت بلدية أضم أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات مازالت تعمل على متابعة إزالة الأثار التي خلفتها مياه الأمطار في القرى حسب الاختصاص.

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22:23ت م

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