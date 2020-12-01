السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل 2302 إصابة جديدة بكورونا



بيرتوريا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 2302 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 790 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 21.535 حالة وفاة.

// انتهى //

22:01ت م

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بيرتوريا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 2302 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 58 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 790 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 21.535 حالة وفاة.// انتهى //22:01ت م0220

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