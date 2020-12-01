

نجران 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ورشتي عمل عن بُعد بعنوان "تراخيص الاتصالات"، و"أسماء النطاقات

واستعرضت الورشة الأولى إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، والتعريف بدليل المستثمر للتراخيص، وتوضيح متطلبات وإجراءات إصدار تراخيص الاتصالات، والفرص الاستثمارية في القطاع.

فيما تناولت الورشة الثانية محاور التعريف بأسماء النطاقات السعودية، ونبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية.

// انتهى //

21:40ت م

0212



نجران 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ورشتي عمل عن بُعد بعنوان "تراخيص الاتصالات"، و"أسماء النطاقات السعودية ".واستعرضت الورشة الأولى إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، والتعريف بدليل المستثمر للتراخيص، وتوضيح متطلبات وإجراءات إصدار تراخيص الاتصالات، والفرص الاستثمارية في القطاع.فيما تناولت الورشة الثانية محاور التعريف بأسماء النطاقات السعودية، ونبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية.// انتهى //21:40ت م0212

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرفة نجران تنظم ورشتي عمل عن "تراخيص الاتصالات" و"أسماء النطاقات السعودية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.