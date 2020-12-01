السعودية | وزارة الخارجية : المملكة ترحب بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا “حزب الله” منظمة إرهابية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 9:42 مساءً, 1 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا لحزب الله منظمة إرهابية .

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.

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