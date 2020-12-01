السعودية | وزير الخارجية يستقبل نظيره المصري ويرأسان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 9:27 مساءً, 1 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.

حضر الاستقبال والاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

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