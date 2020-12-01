شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية المملكة ومصر يرأسان اجتماع لجنة المتابعة والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاستقبال رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.
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