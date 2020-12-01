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شكرا لقرائتكم الصحة تضبط أكثر من 2400 مخالفة إجراءات وقائية ومكافحة عدوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تضبط أكثر من 2400 مخالفة إجراءات وقائية ومكافحة عدوى
حثت الجميع بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم 937
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن ضبط أكثر من 2400 مخالفة، من خلال تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وتطبيق معايير الفرز البصري لدى المؤسسات الصحية.
وحثت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الجميع بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية على الرقم 937.
كما نشرت الصحة لقطات من جولاتها الرقابية في المؤسسات الصحية.
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