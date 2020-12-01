الصحة تضبط أكثر من 2400 مخالفة إجراءات وقائية ومكافحة عدوى

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن ضبط أكثر من 2400 مخالفة، من خلال تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وتطبيق معايير الفرز البصري لدى المؤسسات الصحية.

وحثت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الجميع بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية على الرقم 937.

كما نشرت الصحة لقطات من جولاتها الرقابية في المؤسسات الصحية.



