مخاطر العملات الرقمية ضمن ملتقى الالتزام ومكافحة غسل الأموال غدًا

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

برعاية محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، تُنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع شركة “REFINITIV” الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، والذي سوف يُعقد يوم غدٍ الأربعاء 17 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 2 ديسمبر 2020.

وسيتحدث في هذا الملتقى، الذي سيعقد عن بعد مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، لاستعراض العديد من المحاور المهمة، من أبرزها الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية في ظل جائحة فيروس كورونا، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المُطبقة لمواجهة التداعيات المرتبطة بانتشار هذه الجائحة، وغيرها من المواضيع في هذا المجال.

وستشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي.

ويهدف هذا الملتقى، الذي يقام لمدة يوم واحد، إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال في ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال استعراض أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المُطبقة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار هذه الجائحة وغيرها من المواضيع ذات الصلة لأجل تعزيز مستوى الالتزام وإدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة والتقليل من حجم المخاطر.

