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فيديو .. شرطة الرياض تحدد هوية المتباهي بإطلاق النار من الرشاش
مواطن عمره 40 عامًا وجاري اتخاذ الإجراءات بحقه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة الرياض تحديد هوية مواطن أطلق النار من سلاح رشاش أثناء استقبال أحد الأشخاص، معرضًا حياة الآخرين إلى الخطر.
وقالت الشرطة عبر سناب الداخلية، اليوم الثلاثاء: إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتباهى بإطلاق النار من الرشاش، فقد أسفرت إجراءات الاستدلال البحثية عن تحديد هويته، وهو مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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