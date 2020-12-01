التجارة: نتعاون لإرساء مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكها

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة التجارة على أهمية استمرار جهود ضبط السلع المغشوشة والمقلدة بالتعاون مع كافة شركائها.

وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن ذلك يهدف إلى إرساء مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكها في الممارسات التجارية المخالفة.

وأعلنت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، إتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة وفقًا لنظام الجمارك الموحد.

