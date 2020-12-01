شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين سرقوا أجهزة بـ 3.6 مليون ريال والان مع التفاصيل
وأوضح الكريديس، أن المقبوض عليهم تورطوا في ارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات، وسرقة أجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بمبلغ 3,625,000 ريال.
وأضاف: «تم استرداد المسروقات ما عدا 15 جهازاً تمكنوا من تصريفها قبل القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة».
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