شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يطلع على أعمال جمعية خطى التوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الجمعية، والتي تهدف إلى تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة، كذلك خدمة ورعاية وتأهيل التوحديين مع الحفاظ على حقوقهم، وتوعية ومساندة أسر التوحديين حديثي التشخيص، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء، والعمل على إيجاد تصور لتوحيد إجراءات وأنظمة مراكز التوحد.

كما استقبل أمير مكة في مقر الإمارة بجدة مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثا حاتم الشنقيطي.

وهنأ الفيصل الشنقيطي بمناسبة تعيينه سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبر مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه للفرع وأنشطته.

أبرز أهداف الجمعية: