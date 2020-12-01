أمير مكة يطلع على أعمال جمعية خطى التوحد

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واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الجمعية، والتي تهدف إلى تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة، كذلك خدمة ورعاية وتأهيل التوحديين مع الحفاظ على حقوقهم، وتوعية ومساندة أسر التوحديين حديثي التشخيص، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء، والعمل على إيجاد تصور لتوحيد إجراءات وأنظمة مراكز التوحد.كما استقبل أمير مكة في مقر الإمارة بجدة مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثا حاتم الشنقيطي.
وهنأ الفيصل الشنقيطي بمناسبة تعيينه سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبر مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه للفرع وأنشطته.
أبرز أهداف الجمعية:
- تحسين الوعي العام تجاه التوحديين
- تطوير الخدمات المقدمة لدعم مراكز التوحد في المنطقة
- خدمة ورعاية وتأهيل التوحديين
- مساندة أسر التوحديين حديثي التشخيص
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