كاوست تدفع بحلول تقنية ضمن مبادرة الكربون الدائري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مبادرة الكربون الدائري (CCI)، لدعم رؤية قادة السعودية ومجموعة العشرين ورؤية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.

ويتمثل الهدف النهائي للمبادرة التي أعدتها الجامعة في تسخير نقاط قوة أبحاثها وابتكاراتها، لتطوير ونشر حلول تقنية جديدة تدعم جدول أعمال الاقتصاد الدائري للكربون.

وتعمل كاوست على الربط بين أبحاثها الرائدة عن العناصر الأربعة لإدارة الكربون (التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة).

وقال رئيس كاوست توني تشان «تسعى الجامعة إلى أن تكون رائدة، وهي عالميا معروفة بتميزها في العلوم والهندسة وبمساهماتها في تقديم حلول فعالة للتحديات الوطنية والعالمية، ونطمح إلى أن تكون الجامعة منارة للمعرفة تلهم المملكة والعالم».

من جانبه قال نائب رئيس الجامعة للأبحاث دونال برادلي «نطمح إلى إحداث أثر من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية، لضمان تطبيق أبحاث الجامعة في الوقت المناسب لتحقيق المنافع الاجتماعية والسياسية. وتنسجم مبادرة الكربون الدائري مع الكثير من نقاط قوتنا».

وأضاف «مع إطلاق مبادرة الكربون الدائري، نسعى إلى بناء شبكة أقوى من الباحثين في كل المراحل المهنية، لاختبار ابتكاراتنا العلمية والهندسية وتحسينها بدقة وعناية، والمساهمة في الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون».

ومنذ تأسيسها في 2009 خصصت كاوست استثمارات استراتيجية في البنية التحتية لمراكز الأبحاث والمختبرات الأساسية، وعددا كبيرا من الموهوبين، الأمر الذي يمثل الأسس التي ترتكز عليها محفظتها الخاصة بحلول الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة.

الحلول تشمل: