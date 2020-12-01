شكرا لقرائتكم خبر ورشة في جامعة أم القرى عن حماية المال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الدكتور آل مذهب أهمية مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، حفاظا على المال العام، مبديا حرص جامعة أم القرى على بناء وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.وجرى خلال الورشة التي أدارها المشرف العام على برنامج «وطننا أمانة» بدر الشهراني، وقدمها المستشار القانوني بالهيئة سعد العثمان، مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، إضافة إلى استعراض حالات عملية في قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.
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