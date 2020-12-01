شكرا لقرائتكم خبر «حقوق الإنسان» يناقش تكافؤ فرص التمويل للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته عن بعد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، تحقيق الإنصاف لحصول الجنسين على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.