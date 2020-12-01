شكرا لقرائتكم خبر دعوة أولياء الأمور لاكتشاف مواهب أبنائهم قبل 24 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والدخول على موقع المؤسسة الالكتروني قبل إغلاق التسجيل في 24 ديسمبر 2020.

وقدم نائب الأمين العام في «موهبة» الدكتور باسل السدحان دعوة إلى أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في برامح موهبة المتعددة، خاصة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي انطلق حاليا في نسخته الـ11 بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وموهبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على أن يتم تقديم برامج متقدمة في مجالات العلوم والهندسة والصحة والتقنية من قبل موهبة وإدارات الموهوبين بوزارة التعليم لمن يحققون درجات عالية في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة المرتبط بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وقال «إن رحلة الموهوب تبدأ باكتشافه ثم صقل موهبته ببرامج علمية، وتزويده بمهارات القرن الحادي والعشرين، ثم انخراطه في مسابقات ومنافسات دولية، ليكون قائدا متمكنا في مجالات متعددة وقائدا للمستقبل أو عالما متميزا».

وأكد السدحان أن العائد الاجتماعي والاستثماري للإنفاق على الموهوبين يبلغ ثمانية أضعاف، وأن كل ريال ينفق على رعاية الموهوبين يحقق 8 ريالات كعائد استثماري على المجتمع، لافتا إلى أن باب التسجيل في المقياس سينتهي في 24 ديسمبر على أن تعلن النتائج في 4 أبريل 2021، وأن هناك نمطين للاختبار، محوسب وعن بعد.

وبين أن عدد الطلاب الذين تم اكتشافهم في المقياس وإلحاقهم في فصول موهبة تخطي 24 ألفا منذ 2009 وحتى 2020، وبرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات الذي سيقام هذا العام عن بعد للبنين والبنات بساعات تدريبية تبلغ 45 ساعة أسبوعيا، ويستهدف كل طلاب المملكة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وبرامج موهبة الإثرائية التي تشمل 50% محتوى علميا و25% مهارات القرن الحادي والعشرين، و25% أنشطة اجتماعية ورياضية.

الموهوبون خلال 10 سنوات

ارتفعت أعداد المرشحين من

43104 طلاب وطالبات إلى 75996 بنسبة 43 %

زادت أعداد المؤهلين

من 7529 طالبا وطالبة إلى 17327 بنسبة 56 %

تم اكتشاف أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة

ارتفع عدد المختبرين

من 27782 طالبا وطالبة إلى 53553 بنسبة 47 %