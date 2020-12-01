تطوير 5 نماذج عمل لتوفير 500 مبنى رياض أطفال وصفوف أولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة تطوير للمباني TBC عددا من المنجزات على مستوى مبادرة الطفولة المبكرة، إحدى مبادرات وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتركزت أبرز منجزات مبادرة الطفولة المبكرة، في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقدير مستويات العرض والطلب ودراسات المقارنة والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال رياض الأطفال والحضانات، والمساهمة في تطوير 5 نماذج عمل لتوفير ما لا يقل عن 500 مبنى رياض أطفال وصفوف أولية حكومية واستثمارية.

ونظمت أكثر من 5 ورش عمل لعرض النماذج والفرص الاستثمارية لتشجيع افتتاح وتشغيل رياض الأطفال والحضانات من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى توفير النماذج التصميمية، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد وتجهيز 12 نموذجا تصميميا لمباني رياض الأطفال والحضانات وتصميم 3 نماذج خاصة بمدارس الطفولة المبكرة تشتمل على فصول رياض أطفال وصفوف أولية، وتم حصر نحو 952 أرضا ومرفقا تعليميا خاصا برياض الأطفال وإعداد قاعدة البيانات الجغرافية لها وتوثيق مستنداتها، علاوة على إعداد الرفوعات المساحية الخاصة بها، وتأهيل وترميم وتجهيز 66 روضة أطفال داخل مدارس قائمة.

وفي ذات السياق نفذت شركة تطوير للمباني TBC مبادرة تطوير التربية الخاصة، حيث انتهت من حصر 53 موقعا لمراكز التربية الخاصة وإعداد مستندات الطرح لتأهيلها، حيث تم تنفيذها بواقع 50 مركز تربية خاصة بالمدارس والروضات، و3 مراكز تربية خاصة في 3 مستشفيات حكومية.

يذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

من أعمال شركة تطوير المباني: